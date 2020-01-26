2020-01-26T17:09:59+03:00
История современности

В Марше жизни под Калининградом приняли участие 150 человек

Участники прошли около восьми километров - от Русского до Янтарного
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей Заливатский
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На балтийском побережье в воскресенье прошла акция - Марш жизни, посвященная памяти узников нацистских концлагерей, расстрелянных в Пальмникене (нынешнем Янтарном) в конце января 1945 года.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на мэра Янтарного Алексея Заливатского, в акции приняли участие около 150 человек.

- Траурное шествие с участием около 150 человек в этом году - в год 75-летия Великой Победы - началось в поселке Русское у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в феврале - апреле 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Здесь прошел короткий митинг, возложение цветов, - сообщил Заливатский.

После этого участники акции проследовали восемь километров по маршруту, по которому в конце января 1945 года фашисты конвоировали узников концлагерей Восточной Пруссии на берег Балтийского моря в Пальмникен. Там нацисты жестоко расправились с людьми.

У памятника жертвам Холокоста прошел траурный митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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