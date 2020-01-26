В Марше жизни под Калининградом приняли участие 150 человек
На балтийском побережье в воскресенье прошла акция - Марш жизни, посвященная памяти узников нацистских концлагерей, расстрелянных в Пальмникене (нынешнем Янтарном) в конце января 1945 года.
Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на мэра Янтарного Алексея Заливатского, в акции приняли участие около 150 человек.
- Траурное шествие с участием около 150 человек в этом году - в год 75-летия Великой Победы - началось в поселке Русское у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в феврале - апреле 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Здесь прошел короткий митинг, возложение цветов, - сообщил Заливатский.
После этого участники акции проследовали восемь километров по маршруту, по которому в конце января 1945 года фашисты конвоировали узников концлагерей Восточной Пруссии на берег Балтийского моря в Пальмникен. Там нацисты жестоко расправились с людьми.
У памятника жертвам Холокоста прошел траурный митинг.
ИСТОЧНИК KP.RU