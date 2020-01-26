2020-01-26T17:54:24+03:00
Политика

Сторожевик Балтфлота совершил плановый заход в Оман

В порту Саала "Ярослав Мудрый" пополнит запасы воды, продовольствия и топлива
Кирилл Алексеев
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Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" совершил заход в порт Салала в Омане, где пополнит запасы топлива, питьевой воды и продовольствия.

Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Балтфлота, отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул Балтийск 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан, в декабре отряд кораблей принял участие в российско-индийских учениях "Индра-2019" и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах "Пояс морской безопасности-2019". Кроме того, корабли Балтфлота впервые приняли участие в российско-японских антипиратских учениях, которые состоялись в Аденском заливе в 20-х числах января.

"Ярослав Мудрый" покинет Салалу 29 января. В настоящее время сторожевик Балтфлота несет антипиратскую вахту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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