Калининградские турфирмы приняли участие в крупной международной выставке в Вильнюсе
В Вильнюсе завершилась крупная международная туристическая выставка Adventur-2020. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в выставке приняли участие более 300 участников из 20 стран, в том числе Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, Чехии, Исландии, Италии, Японии, Китая, Кипра, Хорватии, Кубы и Польши. Поучаствовала в работе форума и калининградская делегация.
- В состав калининградской делегации вошли туроператоры в сфере въездного туризма, отельеры - победители ежегодного профессионального конкурса региона «Талант гостеприимства», - отметили в пресс-службе.
На выставке в Вильнюсе были представлены основные туристические продукты Калининградской области. Кроме того, посетители форума могли узнать о нюансах работы системы электронных виз.
В областном правительстве напомнили, что с 1 июля 2019 года по электронным визам наш регион посетили порядка 78 тысяч иностранных граждан, 43% или 33 тысячи человек составили граждане Литвы.
ИСТОЧНИК KP.RU