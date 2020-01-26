В понедельник часть Центрального района Калининграда останется без света
В понедельник, 27 января, несколько улиц Калининграда останутся без света из-за проведения ремонтных работ.
Как сообщили в компании "Янтарьэнерго", с 9:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена по адресам: ул. Литовский вал 19, 21а, 40; ул. Грига 54. Причина отключения - ремонт щита 0,4 кВт.
С 13:30 по 18:00 ремонт электрооборудования будет проходить по следующим адресам:
ул. Коммунальная 36-38, 41;
ул. Маяковского 1;
ул. К. Маркса 41-43, 62-82, 62а-82а,б,в, 76, 84, 84а-98, 88/2, 92, 98а, 108, 114/7, 114/8, 118, 118в;
ул. Чернышевского 19, 27-27б, 29-29а, 35-35а, 38-44, 44а-б, 39-39б, 49а, 51, 59, 61;
ул. Каштановая аллея 68а, 73;
ул. Фестивальная 20.
Соответственно подача электроэнергии по этим адресам будет ограничена.
Кроме того, в понедельник с 9:00 до 16:00 произойдет плановое отключение электроэнергии в поселке Васильково. Адреса следующие: ул. Цветочная, ул. Шатурская, д. 28, ул. Артемовская, д.13А, 13Б, 15А, 24 26, 30
ИСТОЧНИК KP.RU