В понедельник часть Центрального района Калининграда останется без света

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:34:19+03:00

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В понедельник, 27 января, несколько улиц Калининграда останутся без света из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщили в компании "Янтарьэнерго", с 9:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена по адресам: ул. Литовский вал 19, 21а, 40; ул. Грига 54. Причина отключения - ремонт щита 0,4 кВт.

С 13:30 по 18:00 ремонт электрооборудования будет проходить по следующим адресам:

ул. Коммунальная 36-38, 41;

ул. Маяковского 1;

ул. К. Маркса 41-43, 62-82, 62а-82а,б,в, 76, 84, 84а-98, 88/2, 92, 98а, 108, 114/7, 114/8, 118, 118в;

ул. Чернышевского 19, 27-27б, 29-29а, 35-35а, 38-44, 44а-б, 39-39б, 49а, 51, 59, 61;

ул. Каштановая аллея 68а, 73;

ул. Фестивальная 20.

Соответственно подача электроэнергии по этим адресам будет ограничена.

Кроме того, в понедельник с 9:00 до 16:00 произойдет плановое отключение электроэнергии в поселке Васильково. Адреса следующие: ул. Цветочная, ул. Шатурская, д. 28, ул. Артемовская, д.13А, 13Б, 15А, 24 26, 30

ИСТОЧНИК KP.RU