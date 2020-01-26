2020-01-26T22:32:30+03:00
Спорт

Волейболистки калининградского "Локомотива" одержали очередную победу

В матче 12-го тура чемпионата России было повержено краснодарское "Динамо"
Кирилл Алексеев
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В воскресенье в Калининграде состоялся матч 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд, в котором "Локомотив" принимал краснодарское "Динамо".

Встреча в спорткомплексе "Янтарный" завершилась со счетом 3:1 (26:24, 25:18, 23:25, 25:21) в пользу калининградских волейболисток.

В настоящее время "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблицы чемпионата России. У нашей команды 28 очков (9 побед, 2 поражения). Столько же очков у екатеринбургской "Уралочки", на очко меньше у "Динамо-Казань".

В следующем туре "Локомотив" сыграет на выезде с клубом "Заречье-Одинцово", занимающем 8-е место в чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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