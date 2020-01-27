2020-01-27T09:50:18+03:00
Экономика

Министр: При строительстве дороги к терминалу в Пионерском будет вырублено 886 деревьев

Сейчас работы ведутся на начальном этапе, срок окончания - 1 декабря 2020 года
Ольга Гончарова
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Строительство магистральной улицы районного значения поселок Зори – граница муниципального образования «Пионерский городской округ» началось в декабре 2019 года. Окончание строительно-монтажных работ намечено на 1 декабря этого года. Об этом "КП" сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

- Сейчас работы ведутся на начальном этапе. Это восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги, снятию растительного грунта, устройство временных дорог и площадок для строительных материалов, земляного полотна и водопропускных труб, заготовка песка и щебеночно-песчаной смеси. Строительство от границы муниципального образования «Пионерский городской округ» к проектному терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов начнется в феврале, - отметила министр.

По словам министра, при реализации всего проекта в Пионерском городском округе будет вырублено 886 деревьев, из них 200 деревьев в районе разворотного кольца, в том числе диаметром от 6 сантиметров.

- Интересы жителей Пионерского не нарушаются, так как магистраль пройдет в пределах улиц Рабочей и Портовой, не выходя за их границы. Для обеспечения выполнения нормативных радиусов и продольных уклонов на пересечении этих улиц будет устроено разворотное кольцо. При строительстве объекта территория пляжа не затрагивается. Реализация проекта позволит довести часть улиц Портовой и Рабочей до нормативных показателей с устройством ливневой канализации, организованного водоотвода, тротуаров, велодорожек, наружного освещения, остановок общественного транспорта, что намного улучшит туристическую привлекательность города, - считает Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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