На ул. Горького в Калининграде в ДТП пострадала 6-летняя девочка
Ребенка госпитализировали
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП на улице Горького в Калининграде в воскресенье, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 22:35. Водитель «Тойоты» при повороте на улицу Озерную не уступила дорогу и врезался в «Мерседес».
В результате столкновения виновник аварии и находившаяся в салоне 6-летняя пассажирка получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU