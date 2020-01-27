На ул. Горького в Калининграде в ДТП пострадала 6-летняя девочка

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:40:57+03:00

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Два человека пострадали в ДТП на улице Горького в Калининграде в воскресенье, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 22:35. Водитель «Тойоты» при повороте на улицу Озерную не уступила дорогу и врезался в «Мерседес».

В результате столкновения виновник аварии и находившаяся в салоне 6-летняя пассажирка получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU