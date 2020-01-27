Ночью в Гурьевске возле круглосуточного магазина неизвестный расстрелял водителя "Фольксвагена"

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:04:42+03:00

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В ночь на понедельник дорожный конфликт в Гурьевске закончился стрельбой. Об этом сообщили в группе "Подслушано Гурьевск - Новая резиденция" в социальной сети "ВКонтакте".

"В ночь с 26 на 27 января в Гурьевске на Калининградском шоссе недалеко от круглосуточного магазина произошел конфликт между двумя водителями легковых автомобилей Кроссовер "Рено"и " Фольксваген поло", - сообщается в посте. - В ходе которого кроссовер "Рено" подрезал водителя "Поло". За рулем "Рено" находилась женщина, ее пассажир вышел из автомобиля и выстрелил в лицо водителя "Фольксваген поло". Водитель "Поло"побежал в сторону отдела полиции, а пассажир "Рено" бежал за ним и совершил второй выстрел в спину.

По словам очевидцев, полицейские вызвали "скорую" и пострадавшего водителя "Фольксвагена" увезли в больницу с ранениями. На фотографии видно, что у водителя "Фольксвагена" изуродовано лицо.

В полиции информацию о дорожном конфликте подтвердили.

- Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU