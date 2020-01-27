На Южном обходе Калининграда насмерть сбили мужчину

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:01:25+03:00

От полученных ранений он скончался в машине «скорой помощи»

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Вечером в воскресенье, 26 января, в Калининграде насмерть сбили мужчину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на Южном обходе. Водитель «Мерседеса» сбил мужчину, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных ранений он скончался в машине «скорой помощи».

По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU