На Южном обходе Калининграда насмерть сбили мужчину
От полученных ранений он скончался в машине «скорой помощи»
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Вечером в воскресенье, 26 января, в Калининграде насмерть сбили мужчину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на Южном обходе. Водитель «Мерседеса» сбил мужчину, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных ранений он скончался в машине «скорой помощи».
По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU