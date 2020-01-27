2020-01-27T11:52:49+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 27 января, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 8-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов от электричества отключат дома ул. Литовский вал 19, 21а, 40, ул. Грига 54.

До 18 часов света не будет на ул. К. Маркса 41-43, 62-98а, 108-118в, ул. Каштановая аллея 68а, 73, ул. Коммунальная 36-38, 41, ул. Маяковского 1, ул. Офицерская 29, ул. Фестивальная аллея 20, 41, ул. Чернышевского 19, 27-39б, 49, 51 (филиал гимн. №1), 59, 61, 38-44а-б.

До 18 часов горячей воды и отопления не будет в филиале гимназии №1, ул. Чернышевского, 51. До 16 часов для ремонта 100-мм водовода отключены от холодной воды дома ул. Казанская 2-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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