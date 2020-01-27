2020-01-27T12:05:06+03:00
Происшествия

Калининградскому автолюбителю, задавившему ребенка, грозит лишение свободы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя «Ауди», который сбил двух человек на пешеходном переходе
Игорь ОРЕХОВ
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Следственными органами ОМВД России по Центральному району Калининграда в отношении 32-летнего водителя, допустившего смертельный наезд на ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила начальник пресс- службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Напомним, в седьмом часу вечера 25 января на проспекте Победы мужчина за рулем «Ауди-80» не уступил дорогу пешеходам, пересекавшим проезжую часть по «зебре» и совершил наезд на 44-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте, женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

- Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, провели все необходимые мероприятия по документированию обстоятельств трагедии, - добавила Светлана Поставничая.- В настоящий момент проводится комплекс автотехнических экспертиз, ведется следствие.

Уголовное дело возбуждено по признакам части 3 статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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