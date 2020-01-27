2020-01-27T12:11:00+03:00
Происшествия

"Бежал и стрелял в спину": в полиции рассказали детали дорожного конфликта в Гурьевске, окончившегося стрельбой

Все участники конфликта установлены, проводится проверка
Кирилл Алексеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили некоторые подробности дорожного конфликта, который произошел в ночь на понедельник в центре Гурьевска.

- Инцидент произошел в 23:35 возле круглосуточного магазина на Калининградском шоссе, - рассказали в пресс-службе. - Водитель "Фольксвагена" выезжал со второстепенной улицы, автомобиль "Рено" ехал по главной. После этого кто-то кого-то подрезал, сейчас выясняется. Автомобили остановились. Из "Рено" вышел пассажир, мужчина 1976 года рождения, он обвинил водителя "Фольксвагена" 1989 года рождения в том, что тот подрезал его жену, которая находилась за рулем "Рено".

После этого завязалась перепалка, которая закончилась применением оружия. Пассажир "Рено" вытащил травматический пистолет и открыл стрельбу. Полицейским он сообщил, что увидел у своего противника - водителя "Фольксвагена" - нож. Очевидец происшествия сообщила, что пассажир "Рено" произвел, как минимум два выстрела. "Водитель "Фольксвагена" убегал, а его противник стрелял ему в спину", - написала она в соцсетях.

- Все лица, участвовавшие в инциденте, установлены, сейчас проводится проверка, - добавили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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