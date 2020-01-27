2020-01-27T12:12:06+03:00
Общество

Калининградка отсудила свыше 80 тысяч страхового возмещения за залив квартиры

Решение вступило в законную силу
Виктор Сергеев
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Жительница Калининграда через суд заставали страховую компанию выплатить возмещение за залив квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В мае прошлого года женщина заключила договор страхования квартиры и, как оказалось, не зря. Спустя некоторое время ее квартиру затопило, в результате чего пострадала отделка.

Ущерб был оценен в 50 тысяч рублей, однако страховая компания компенсировала лишь 16 тысяч рублей, что не устроило пострадавшую и она обратилась в суд.

Суд пришел к выводу, что залив квартиры истицы произошел в период действия договора страхования, причиненный ущерб имуществу согласуется с представленными заключениями экспертиз и не оспаривается ответчиками. И взыскал со страховой доплату страхового возмещения в размере 47 344 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 329,59 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф – 27 336,8 рублей. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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