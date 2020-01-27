Калининградский бизнесмен попал под «уголовку» из-за детских площадок

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:24:50+03:00

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Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области в ходе реализации оперативно значимой информации выявлено многоэпизодное мошенничество при строительстве детских площадок в областном центре.

- Как установили полицейские, руководитель строительной фирмы заключил в 2017 году муниципальные контракты на приобретение и установку элементов игровых городков для детей, однако при монтаже конструкций использовал некачественные материалы, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Так, дешевое резиновое покрытие пришло в негодность менее чем за год, хотя в соответствии с техническим заданием должно было прослужить 10 лет. Недостатки пришлось устранять за счет бюджета, ущерб которому превысил 2 миллиона рублей.

Как удалось выяснить, негодные материалы были использованы при оборудовании площадок на улице Яналова, в Южном парке, на улице Емельянова и у озера «Поплавок». Оперуполномоченные УЭБиПК УМВД изъяли техническую документацию, опросили свидетелей, а также с участием специалистов взяли образцы резиновых покрытий, которые подтвердили подозрения об использовании покрытия ненадлежащего качества. В отношении предпринимателя следственными органами ОМВД России по Ленинградскому и Центральному районов Калининграда возбуждено 4 уголовных дела по признакам статьи «Мошенничество». На имущество подозреваемого уже наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU