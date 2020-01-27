2020-01-27T12:24:50+03:00
Происшествия

Калининградский бизнесмен попал под «уголовку» из-за детских площадок

Сразу на четырех объектах было уложено резиновое покрытие ненадлежащего качества
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:

Мошенничество с детскими площадками.Предприниматель установил некачественное покрытие

Изменить размер текста:

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области в ходе реализации оперативно значимой информации выявлено многоэпизодное мошенничество при строительстве детских площадок в областном центре.

- Как установили полицейские, руководитель строительной фирмы заключил в 2017 году муниципальные контракты на приобретение и установку элементов игровых городков для детей, однако при монтаже конструкций использовал некачественные материалы, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Так, дешевое резиновое покрытие пришло в негодность менее чем за год, хотя в соответствии с техническим заданием должно было прослужить 10 лет. Недостатки пришлось устранять за счет бюджета, ущерб которому превысил 2 миллиона рублей.

Как удалось выяснить, негодные материалы были использованы при оборудовании площадок на улице Яналова, в Южном парке, на улице Емельянова и у озера «Поплавок». Оперуполномоченные УЭБиПК УМВД изъяли техническую документацию, опросили свидетелей, а также с участием специалистов взяли образцы резиновых покрытий, которые подтвердили подозрения об использовании покрытия ненадлежащего качества. В отношении предпринимателя следственными органами ОМВД России по Ленинградскому и Центральному районов Калининграда возбуждено 4 уголовных дела по признакам статьи «Мошенничество». На имущество подозреваемого уже наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтийске восстановили ворота в парке им. Головко
Семья из Пионерского получила первый «студенческий» сертификат на 300 тыс за рождение ребенка
Калининградец забыл в банке дипломат с 50 тыс рублей
Моряки Балтфлота оказали помощь экипажу яхты в Аденском заливе
Жителям Балтийска сделают перерасчет платы за грязную воду
Калининградские конькобежцы завоевали 19 наград международного турнира
В Янтарном бюст Ленина сослали на огород
Власти сообщили численность «Юнармии» в Калининградской области
Зачем фонтаны на площади Победы в Калининграде превращают в "теплицы"
Лишение свободы не помешало калининградцу руководить наркобандой
В Смоленской области поезд Москва-Калининград переехал человека
Въезд на литовскую часть Куршской косы подорожает на 10 евро
Власти разрешили вырубить 86 деревьев на ул. Орудийной в Калининграде
Калининградский бизнесмен попал под «уголовку» из-за детских площадок
Калининградка отсудила свыше 80 тысяч страхового возмещения за залив квартиры
"Бежал и стрелял в спину": в полиции рассказали детали дорожного конфликта в Гурьевске, окончившегося стрельбой
Калининградскому автолюбителю, задавившему ребенка, грозит лишение свободы
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды
На Южном обходе Калининграда насмерть сбили мужчину
Ночью в Гурьевске возле круглосуточного магазина неизвестный расстрелял водителя "Фольксвагена"
На ул. Горького в Калининграде в ДТП пострадала 6-летняя девочка
Министр: При строительстве дороги к терминалу в Пионерском будет вырублено 886 деревьев
Волейболистки калининградского "Локомотива" одержали очередную победу
В понедельник часть Центрального района Калининграда останется без света
Калининградские турфирмы приняли участие в крупной международной выставке в Вильнюсе