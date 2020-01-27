Власти разрешили вырубить 86 деревьев на ул. Орудийной в Калининграде
Порубочный билет на снос деревьев получило ООО «Домарт»
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Власти Калининграда разрешили строительной компании вырубить 86 деревьев на пересечении улиц Орудийная-Старокаменная. Соответствующая информация опубликована в реестре выданных разрешений на сайте городской администрации.
Порубочный билет на снос деревьев получило ООО «Домарт» 20 января. Эта компания строит комплекс десятиэтажных домов в этом районе.
При этом, городские власти обязали застройщика сохранить на этом участке 142 дерева.
ИСТОЧНИК KP.RU