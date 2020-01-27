Въезд на литовскую часть Куршской косы подорожает на 10 евро

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом 2020 года вырастет сумма экологического сбора, который взимается при въезде на литовскую часть Куршской косы. Как отмечает издание Delfi, платить придется 30 евро вместо 20.

Сообщается также, что бесплатно въехать на косу можно будет в День всех святых и в День поминовения усопших, а также в Международный день туризма (последняя пятница и суббота сентября), на праздник корюшки в феврале и в День рыбца в апреле.

В межсезонье въезд на Куршскую косу составляет 5 евро с каждого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU