В Смоленской области поезд Москва-Калининград переехал человека

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:35:17+03:00

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Трагедия случилась вечером 23 января недалеко от железнодорожной станции в городе Сафоново Смоленской области.

Как сообщает смоленское издание "Рабочий путь", примерно в 22:00 скорый поезд Москва - Калининград сбил 59-летнего жителя этого города, который неосторожно вышел на рельсы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщается, машинист неоднократно подавал мужчине звуковые сигналы. Однако они его не остановили. Тогда машинист прибегнул к экстренному торможению, но и это не помогло избежать наезда.

ИСТОЧНИК KP.RU