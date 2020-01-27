2020-01-27T13:51:31+03:00
Общество

Лишение свободы не помешало калининградцу руководить наркобандой

Им удалось организовать доставку из Санкт-Петербурга более 300 граммов героина
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Двое жителей Светлогорска стали фигурантами уголовного дела за сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

Руководитель наркобандой калининградец, отбывавший наказание в одной из исправительных колоний в Калининградской области. К сбыту наркотиков он привлек собственную сестру и еще нескольких лиц. В результате им удалось организовать доставку из Санкт-Петербурга более 300 граммов героина. Наркотики в дальнейшем злоумышленники продавали на территории региона.

Уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере» будет рассматриваться в Светлогорском городском суде 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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