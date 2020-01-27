2020-01-27T13:51:03+03:00
Общество

Зачем фонтаны на площади Победы в Калининграде превращают в "теплицы"

В мэрии прокомментировали появление странных конструкций в центре города
Кирилл Алексеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Калининградцев, проходящих по площади Победы, удивили конструкции, которые выросли над светомузыкальными фонтанами и напоминающими то ли парники, то ли теплицы. В соцсетях тут же появились предположения, что это не просто так, что в новых сооружениях будут выращивать помидоры и огурцы. Мол, кризис, нужно осваивать новые площади.

На официальной странице в Фейсбуке мэрия Калининграда опровергла домыслы. "В калининградском сегменте Фейсбука еще не появились публикации из серии "мэрия планирует на площади выращивать помидоры, поэтому вместо фонтанов ставит теплицы". Если нет, то не поздно, наверное, будет предупредить наших подписчиков о том, что это специальные навесы, сооружаемые для проведении внутри фонтанов ремонта гидроизоляции", - сообщили в городской администрации.

Так что будем без помидоров, зато с отремонтированными фонтанами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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