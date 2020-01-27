2020-01-27T14:06:02+03:00
Общество

Власти сообщили численность «Юнармии» в Калининградской области

На прошлой неделе ряды юных патриотов пополнились десятью калининградцами
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Общее число участников молодежного движения «Юнармия» в Калининградской области составляет 5 309 человек. Такие данные были озвучены во время установочного семинара для начальников штабов местных отделений движения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Недавно отделение движения появилось в Краснознаменском городском округе. На прошлой неделе ряды юных патриотов пополнились десятью калининградцами.

«В этом году нас ждёт знаменательная дата – 75-летие Победы. Чаще навещайте наших ветеранов, активно участвуйте в патриотических мероприятиях, ведь у вас для этого есть прекрасная возможность. Ваш путь только начинается, пусть он будет наполнен хорошими делами, будьте примером для других», – сказал юнармейцам руководитель регионального агентства по делам молодёжи Денис Калиновский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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