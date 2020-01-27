2020-01-27T14:57:24+03:00
Общество

В Янтарном бюст Ленина сослали на огород

Бюсту вождя мирового пролетариата нашли новое место
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей Заливатский
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В Янтарном решилась судьба бюста Ленина, который раньше хранился в подсобке местного дома культуры. Теперь он будет украшать огород руководителя местной ячейки КПРФ.

"Передали муниципальный бюст Ленина на хранение КПРФ, - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Янтарного Алексей Заливатский. - Установят в Синявино в огороде у руководителя местного отделения, на свежем воздухе. Все довольны. Ильич тоже".

Судя по комментариям под постом, аудитория не против такого решения. "Снова в ссылке", - шутят жители Янтарного. Хотя есть и те, кому такой поворот в судьбе Ильича показался кощунственным: мол, не место Ленину на огороде.

В начале прошлого года коммунисты Янтарного выступили с инициативой установить бюст Ленина в центре курортного городка, рядом с палатками по продаже изделий из янтаря. Эта идея не вызвала восторга ни у властей, ни у горожан, ни у туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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