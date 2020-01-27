Калининградские конькобежцы завоевали 19 наград международного турнира

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:54:15+03:00

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Гусев принял третий из пяти этапов европейских соревнований по шорт-треку «Baltic Cup», собрав 170 конькобежцев от 8 до 14 лет. К нам приезжали спортсмены из Польши, Литвы, Латвии, Украины, Казахстана и шести регионов России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, региональная сборная, представленная ребятами из двух спортшкол, завоевала 19 медалей.

В копилке четыре золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Лучший результат ожидаемо продемонстрировал обладатель Кубка Европы прошлого года Илья Толпыго. Он стал лидером по сумме трех дистанций, победителем на 500 и 1500 метров среди соперников категории «С» и вторым на километровом забеге.

Следующий этап «Baltic Cup» сезона 2019/2020 пройдет в Санкт-Петербурге с 31 января по 3 февраля, а решающий старт запланировал в литовском Электренай с 5 по 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU