Жителям Балтийска сделают перерасчет платы за грязную воду

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:56:19+03:00

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Жителям Балтийска сделают перерасчет платы за некачественную холодную воду. Об этом пишет «Вестник Балтийска».

Поручение коммунальщикам провести перерасчет дал глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

«Качество воды все еще неудовлетворительное, – заметил глава. - Нам поступает много жалоб от жителей. «Балтвода» ведет ремонтные работы, но пока удалось заменить только 3 фильтра. Остальное оборудование пока еще проходит таможню».

Чтобы получить перерасчет, горожанам рекомендовали обратиться в управляющую компанию, ресурсную организацию или в администрацию округа в Комитет городского хозяйства.

Напомним, в середине января в Балтийске вышли из строя сразу несколько фильтров на станции обезжелезивания, в результате горожане стали получать мутную воду. В городе сформировали специальную рабоучю группу, также был освобожден от занимаемой должности директор МУП «Балтвода».

ИСТОЧНИК KP.RU