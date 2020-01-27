Жителям Балтийска сделают перерасчет платы за грязную воду
Жителям Балтийска сделают перерасчет платы за некачественную холодную воду. Об этом пишет «Вестник Балтийска».
Поручение коммунальщикам провести перерасчет дал глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.
«Качество воды все еще неудовлетворительное, – заметил глава. - Нам поступает много жалоб от жителей. «Балтвода» ведет ремонтные работы, но пока удалось заменить только 3 фильтра. Остальное оборудование пока еще проходит таможню».
Чтобы получить перерасчет, горожанам рекомендовали обратиться в управляющую компанию, ресурсную организацию или в администрацию округа в Комитет городского хозяйства.
Напомним, в середине января в Балтийске вышли из строя сразу несколько фильтров на станции обезжелезивания, в результате горожане стали получать мутную воду. В городе сформировали специальную рабоучю группу, также был освобожден от занимаемой должности директор МУП «Балтвода».
ИСТОЧНИК KP.RU