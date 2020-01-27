Моряки Балтфлота оказали помощь экипажу яхты в Аденском заливе

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:01:26+03:00

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Экипаж морского буксира «Виктор Конецкий» в Аденском заливе оказал техническую помощь, устранив неисправность в системе электропитания на иностранной яхте-катамаране с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Во время международного российско-японского учения в Аденском заливе сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» получил сигнал от экипажа иностранной яхты. Яхтсмены запросили о помощи из-за возникшей технической неисправности. На помощь оправили морской буксир «Виктор Конецкий».

«Буксир, подойдя на безопасное расстояние, отправил к терпящему бедствие судну группу на быстроходной лодке, которая определила неисправность в электросистеме яхты. Затем специалисты на морском буксире изготовили специальный плавкий предохранитель, соответствующий силе электрического тока в сети яхты и установили его, тем самым вернув ход паруснику. Кроме этого, по просьбе капитана яхты моряки-балтийцы поделились с новозеландцами 100 литрами пресной воды», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU