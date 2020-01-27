2020-01-27T15:01:26+03:00
Политика

Моряки Балтфлота оказали помощь экипажу яхты в Аденском заливе

Яхтсмены запросили о помощи из-за возникшей технической неисправности
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

Экипаж морского буксира «Виктор Конецкий» в Аденском заливе оказал техническую помощь, устранив неисправность в системе электропитания на иностранной яхте-катамаране с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Во время международного российско-японского учения в Аденском заливе сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» получил сигнал от экипажа иностранной яхты. Яхтсмены запросили о помощи из-за возникшей технической неисправности. На помощь оправили морской буксир «Виктор Конецкий».

«Буксир, подойдя на безопасное расстояние, отправил к терпящему бедствие судну группу на быстроходной лодке, которая определила неисправность в электросистеме яхты. Затем специалисты на морском буксире изготовили специальный плавкий предохранитель, соответствующий силе электрического тока в сети яхты и установили его, тем самым вернув ход паруснику. Кроме этого, по просьбе капитана яхты моряки-балтийцы поделились с новозеландцами 100 литрами пресной воды», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтийске восстановили ворота в парке им. Головко
Семья из Пионерского получила первый «студенческий» сертификат на 300 тыс за рождение ребенка
Калининградец забыл в банке дипломат с 50 тыс рублей
Моряки Балтфлота оказали помощь экипажу яхты в Аденском заливе
Жителям Балтийска сделают перерасчет платы за грязную воду
Калининградские конькобежцы завоевали 19 наград международного турнира
В Янтарном бюст Ленина сослали на огород
Власти сообщили численность «Юнармии» в Калининградской области
Зачем фонтаны на площади Победы в Калининграде превращают в "теплицы"
Лишение свободы не помешало калининградцу руководить наркобандой
В Смоленской области поезд Москва-Калининград переехал человека
Въезд на литовскую часть Куршской косы подорожает на 10 евро
Власти разрешили вырубить 86 деревьев на ул. Орудийной в Калининграде
Калининградский бизнесмен попал под «уголовку» из-за детских площадок
Калининградка отсудила свыше 80 тысяч страхового возмещения за залив квартиры
"Бежал и стрелял в спину": в полиции рассказали детали дорожного конфликта в Гурьевске, окончившегося стрельбой
Калининградскому автолюбителю, задавившему ребенка, грозит лишение свободы
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды
На Южном обходе Калининграда насмерть сбили мужчину
Ночью в Гурьевске возле круглосуточного магазина неизвестный расстрелял водителя "Фольксвагена"
На ул. Горького в Калининграде в ДТП пострадала 6-летняя девочка
Министр: При строительстве дороги к терминалу в Пионерском будет вырублено 886 деревьев
Волейболистки калининградского "Локомотива" одержали очередную победу
В понедельник часть Центрального района Калининграда останется без света
Калининградские турфирмы приняли участие в крупной международной выставке в Вильнюсе