Калининградец забыл в банке дипломат с 50 тыс рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:09:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские раскрыли кражу дипломата с крупной суммой денег. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в отделении банка на улице Красной. Мужчина снимал деньги через банкомат и поставил рядом чемодан со своими личными вещами.

«Закончив банковскую операцию, горожанин ушел, забыв свое имущество. Злоумышленник, заметив кейс, обыскал его и нашел 50 тысяч рублей и документы. Выяснив место жительства потерпевшего, подозреваемый подкинул ему чемодан со всеми вещами, оставив себе только деньги», - рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники уголовного розыска спустя несколько дней задержали подозреваемого в краже. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU