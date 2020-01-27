2020-01-27T16:00:22+03:00
Общество

Семья из Пионерского получила первый «студенческий» сертификат на 300 тыс за рождение ребенка

Новую выплату могут получить мамы, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 года, во время обучения в колледже или вузе
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области выдан первый сертификат на 300 тысяч рублей за рождение первенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ее получателем стала семья Мельниковых из Пионерского.

Напомним, новую выплату могут получить мамы, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 года, во время обучения в колледже или вузе в очной или очно-заочной форме, а также в течение трех лет после его окончания.

«Средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий на территории, в том числе ремонт жилого помещения; приобретение товаров детского ассортимента и предметов длительного пользования. Также ими можно оплатить обследование, лечение ребенка, матери по рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения», - отметили в пресс-службе правительства.

На предоставление единоразовой выплаты при рождении первого ребенка в 2020 году в областном бюджете предусмотрено 201,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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