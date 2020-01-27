2020-01-27T16:17:10+03:00
Общество

В Балтийске восстановили ворота в парке им. Головко

На это было затрачено чуть больше 58 тысяч рублей. Вся сумма будет взыскана с виновника инцидента
Виктор Сергеев
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..Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В городском парке им. Головко в Балтийске после ремонта вернули ворота. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Напомним, 15 декабря 2019 года водитель «Мини Купера» не справился с управлением и протаранил ворота в парк. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД задержали водителя, который отказался от медицинского освидетельствования.

«Местные мастера выполнили работы по восстановлению — исправление каркаса, изготовление недостающих элементов, сварочные работы, покраска. Как сообщили в МБУ «Благоустройство», на это было затрачено чуть больше 58 тысяч рублей. Вся сумма будет взыскана с виновника», - заявили в администрации муниципалитета.

Сейчас власти города ведут претензионно-исковую работу по возмещению затрат виновником. Впереди еще работы по покраске колонн ворот и верхней части конструкции. К ним приступят специалисты муниципального предприятия, как только позволят погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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