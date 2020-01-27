2020-01-27T17:11:12+03:00
Общество

В ГИБДД заявили о недостаточном освещении на участке пр. Победы, где насмерть сбили 11-летнюю девочку

Администрация Калининграда уже получила соответствующее представление на восстановление освещения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На участке пр. Победы в Калининграде, где в субботу сбили маму с ребенком, выявлено недостаточное и неисправное наружное освещение проезжей части. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

«Госавтоинспекция уже вынесла предписание администрации Калининграда на восстановление освещения на световых опорах данного участка дороги», - отметила представитель УМВД.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 25 января в 18:20. Водитель «Ауди» сбил маму с ребенком, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда 11-летняя девочка погибла на месте ДТП, ее маму доставили в реанимацию.

В понедельник стало известно, что на 32-летнего водителя завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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