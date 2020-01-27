В Калининграде ликвидировали три несанкционированные свалки
В Калининграде работники МБУ «Чистота» ликвидировали три несанкционированные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего было вывезено 7,6 тонн мусора и полторы тонны покрышек с ул. Бассейной, ул. Юбилейной, ул. Вагоностроительной.
«Кроме уборки улично-дорожной сети, очистки остановочных павильонов и ликвидации свалок, техника и сотрудники МБУ «Чистота» заняты на уборке мест несанкционированной торговли. В рамках ежедневной уборки дорог и тротуаров в ночное время с городских территорий вывозят оставленные торговцами лотки, ящики, доски. С 16 по 23 января вывезли более 4 тонн отходов от объектов торговли, всего за первый месяц года – почти 8,5 тонн», - отметили в пресс-службе мэрии.
Также в городе продолжается работа по очистке остановочных пунктов. На минувшей неделе было вымыто 217 остановочных павильонов, еще 95 были очищены от объявлений.
ИСТОЧНИК KP.RU