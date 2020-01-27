2020-01-27T17:19:30+03:00
Общество

В Калининграде ликвидировали три несанкционированные свалки

сего было вывезено 7,6 тонн мусора и полторы тонны покрышек
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде работники МБУ «Чистота» ликвидировали три несанкционированные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было вывезено 7,6 тонн мусора и полторы тонны покрышек с ул. Бассейной, ул. Юбилейной, ул. Вагоностроительной.

«Кроме уборки улично-дорожной сети, очистки остановочных павильонов и ликвидации свалок, техника и сотрудники МБУ «Чистота» заняты на уборке мест несанкционированной торговли. В рамках ежедневной уборки дорог и тротуаров в ночное время с городских территорий вывозят оставленные торговцами лотки, ящики, доски. С 16 по 23 января вывезли более 4 тонн отходов от объектов торговли, всего за первый месяц года – почти 8,5 тонн», - отметили в пресс-службе мэрии.

Также в городе продолжается работа по очистке остановочных пунктов. На минувшей неделе было вымыто 217 остановочных павильонов, еще 95 были очищены от объявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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