Зеленоградск не попадет в программу по развитию малых городов из-за замечаний жителей

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Предложения команды главного архитектора Зеленоградска Ильи Позднякова по реконструкции Аллеи Дружбы не были поддержаны жителями. Об этом Поздняков в понедельник 27 января рассказал губернатору Антону Алиханову, продемонстрировав ему ролик с благоустройством, с которым город планировал обращаться за поддержкой в Минстрой.

- В чем был камень преткновения? – удивился глава региона.

- Им не понравилось деревянное покрытие, и они хотели больше газонов, - ответил архитектор.

- Жалко, год потеряете, получается. На самом деле, красиво. Но жители есть жители, - вздохнул Алиханов.

Во время общения с журналистами губернатор отметил, что власти Зеленоградска обычно не испытывают проблем с привлечением инвестиций.

- У Зеленоградска точно никаких проблем нет, не было и, надеюсь, не будет, - заявил губернатор. - К сожалению, сейчас они не будут заявляться на очередной конкурс по развитию малых городов, потому что у жителей возникли вопросы, замечания и предложения по проекту, который разработан. На мой взгляд, нужно постараться максимально учесть все замечания. Муниципалитет теперь должен учиться заранее эти вопросы обсуждать с жителями. Но все интересы учесть невозможно. Всему должен быть какой-то логический предел. Конечно, очень важно создать рабочую группу, чтобы она уже выработала окончательное решение и доработала проект.

ИСТОЧНИК KP.RU