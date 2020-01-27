2020-01-27T17:56:53+03:00
Общество

Зеленоградск не попадет в программу по развитию малых городов из-за замечаний жителей

По словам главного архитектора города, им не понравились предложения проектировщиков
Иван МАРКОВ
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Главный архитектор Зеленоградска отчитывается о неудавшемся благоустройствеГлавный архитектор Зеленоградска отчитывается о неудавшемся благоустройствеФото: Иван МАРКОВ
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Предложения команды главного архитектора Зеленоградска Ильи Позднякова по реконструкции Аллеи Дружбы не были поддержаны жителями. Об этом Поздняков в понедельник 27 января рассказал губернатору Антону Алиханову, продемонстрировав ему ролик с благоустройством, с которым город планировал обращаться за поддержкой в Минстрой.

- В чем был камень преткновения? – удивился глава региона.

- Им не понравилось деревянное покрытие, и они хотели больше газонов, - ответил архитектор.

- Жалко, год потеряете, получается. На самом деле, красиво. Но жители есть жители, - вздохнул Алиханов.

Во время общения с журналистами губернатор отметил, что власти Зеленоградска обычно не испытывают проблем с привлечением инвестиций.

- У Зеленоградска точно никаких проблем нет, не было и, надеюсь, не будет, - заявил губернатор. - К сожалению, сейчас они не будут заявляться на очередной конкурс по развитию малых городов, потому что у жителей возникли вопросы, замечания и предложения по проекту, который разработан. На мой взгляд, нужно постараться максимально учесть все замечания. Муниципалитет теперь должен учиться заранее эти вопросы обсуждать с жителями. Но все интересы учесть невозможно. Всему должен быть какой-то логический предел. Конечно, очень важно создать рабочую группу, чтобы она уже выработала окончательное решение и доработала проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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