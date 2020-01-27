На участке пр. Победы, где сбили насмерть 11-летнюю девочку, предложили установить светофор

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:59:40+03:00

Об этом заявили в ГИБДД

Изменить размер текста: A A

В Калининграде продолжается проверка по факту ДТП на проспекте Победы, где сбили маму с ребенком. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, в субботу, 25 января, водитель «Ауди» сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда 11-летняя девочка погибла на месте происшествия, ее маму с травмами доставили в реанимацию.

В ходе проверки инспекторы ГИБДД выявили недостаточное и неисправное наружное электрическое освещение проезжей части, где произошла трагедия. Администрация Калининграда уже получила соответствующее предписание на восстановление освещения на световых опорах данного участка дороги. Также управление ГИБДД собирается внести предписание по оборудованию опасного пешеходного перехода светофорным объектом с пешеходно-вызывным устройством.

ИСТОЧНИК KP.RU