2020-01-27T18:08:47+03:00
Происшествия

Неадекватный поляк воткнул дорожный знак в лобовое стекло автомобиля с калининградскими номерами

Дорожный инцидент произошел на западе Польши [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: YouTube
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Дикий случай произошел вечером в субботу в небольшом польском городе Стшельце-Краеньске (Любушское воеводство на западе Польши). Как сообщает издание Gorzowianin.Com, на одной из кольцевых развязок города поляк остановил фуру с калининградскими номерами, схватил дорожный знак и с силой воткнул его в лобовое стекло автомобиля. После этого принялся молотить металлическим шестом по кабине, выкрикивая угрозы. К счастью, никто из двух мужчин, находившихся в кабине не пострадал.

- Это мой город! Я правлю здесь! - кричал обезумевший поляк.

Как выяснилось после задержания, ранее житель Стшельце-Краеньске угнал на окраине города легковой автомобиль и заправился, не заплатив за бензин. После чего отправился искать приключений в центр.

После опроса в полиции калининградцы поехали домой, а поляк в больницу. По неофициальной информации, у пана проблемы с психикой.

Поляк напал на калининградскую фуру.YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

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