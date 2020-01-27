Неадекватный поляк воткнул дорожный знак в лобовое стекло автомобиля с калининградскими номерами

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Дикий случай произошел вечером в субботу в небольшом польском городе Стшельце-Краеньске (Любушское воеводство на западе Польши). Как сообщает издание Gorzowianin.Com, на одной из кольцевых развязок города поляк остановил фуру с калининградскими номерами, схватил дорожный знак и с силой воткнул его в лобовое стекло автомобиля. После этого принялся молотить металлическим шестом по кабине, выкрикивая угрозы. К счастью, никто из двух мужчин, находившихся в кабине не пострадал.

- Это мой город! Я правлю здесь! - кричал обезумевший поляк.

Как выяснилось после задержания, ранее житель Стшельце-Краеньске угнал на окраине города легковой автомобиль и заправился, не заплатив за бензин. После чего отправился искать приключений в центр.

После опроса в полиции калининградцы поехали домой, а поляк в больницу. По неофициальной информации, у пана проблемы с психикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/757152" frameborder="0"></iframe> Поляк напал на калининградскую фуру.YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU