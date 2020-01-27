Неадекватный поляк воткнул дорожный знак в лобовое стекло автомобиля с калининградскими номерами
Дикий случай произошел вечером в субботу в небольшом польском городе Стшельце-Краеньске (Любушское воеводство на западе Польши). Как сообщает издание Gorzowianin.Com, на одной из кольцевых развязок города поляк остановил фуру с калининградскими номерами, схватил дорожный знак и с силой воткнул его в лобовое стекло автомобиля. После этого принялся молотить металлическим шестом по кабине, выкрикивая угрозы. К счастью, никто из двух мужчин, находившихся в кабине не пострадал.
- Это мой город! Я правлю здесь! - кричал обезумевший поляк.
Как выяснилось после задержания, ранее житель Стшельце-Краеньске угнал на окраине города легковой автомобиль и заправился, не заплатив за бензин. После чего отправился искать приключений в центр.
После опроса в полиции калининградцы поехали домой, а поляк в больницу. По неофициальной информации, у пана проблемы с психикой.
Поляк напал на калининградскую фуру.YouTube
ИСТОЧНИК KP.RU