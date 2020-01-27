В Калининграде предложили сократить число депутатов горсовета

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:36:51+03:00

А также отменить на выборах в представительный орган партийные списки

Изменить размер текста: A A

В Калининграде предлагают изменить систему выборов депутатов городского совета. Соответствующие поправки в Устав города обсуждали на публичных слушаниях, которые прошли в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас горсовет Калининграда состоит из 28 депутатов. 14 из них были избраны по одномандатным округам, 14 - по партийным спискам.

«Предлагается сократить число депутатов до 25 и перейти от смешанной к мажоритарной системе, то есть горожане будут голосовать за конкретных кандидатов в своих округах. Такая схема была и в предыдущие годы, и лишь в нынешнем созыве половина депутатов избраны по партийным спискам», - отметили в пресс-службе мэрии.

Все озвученные на слушаниях мнения занесены в протокол, который будет опубликован в ближайшее время. Уже 30 января изменения в Устав Калининграда будет рассмотрен на заседании горсовета по местному самоуправлению, а затем вынесен для утверждение на заседание представительного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU