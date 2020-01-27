В ГИБДД сообщили, где в области установят передвижные фоторадары на этой неделе

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:42:06+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 28 января по 3 февраля передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

5. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

6. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

7. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

8. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

9. На 11 километре автодороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное».

ИСТОЧНИК KP.RU