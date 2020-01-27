2020-01-27T18:47:11+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 18 пьяных водителей

Двое задержанных жителей региона попались на повторном пьяном вождении
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За прошедшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 18 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двое задержанных жителей региона попались на повторном пьяном вождении. Им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, а также крупный денежный штраф - до 300 тысяч рублей, отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811

ИСТОЧНИК KP.RU

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