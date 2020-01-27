В Калининграде двое детей дошкольного возраста попали в больницу из-за отравления лекарствами

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:11:20+03:00

Оба ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести

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Накануне в Детскую областную больницу Калининграда поступили с отравлениями двое малышей.

Как сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на источники в экстренных службах региона, в Центральном районе двухлетний мальчик съел около десятка антибактериальных таблеток, а в Ленинградском - трехлетняя девочка выпила флакон нафтизина.

Оба ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что оба случая произошли из-за недосмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU