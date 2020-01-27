Калининград попал в число лидеров по темпам роста случаев интернет-мошенничества

27 Янв. 2020 2020-01-27T23:41:22+03:00

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В 2019 году в России выросло число случаев мошенничества с использованием платежных карт. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД, рост по сравнению с 2018-м годом составил 280%. В общей сложности было зафиксировано более 16 тысяч случаев.

В прошлом году также было совершено более 300 тысяч случаев мошенничества с помощью интернета. Тут тоже серьезный прирост по сравнению с 2018 годом - около 70%. Причем Калининградская область наряду с Санкт-Петербургом и Калмыкией находится в тройке лидеров по темпам роста случаев интернет-мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU