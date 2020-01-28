2020-01-28T02:15:32+03:00
Общество

Алиханов: Мы не ожидали, что к нам в регион приедет 12 тысяч человек

По словам губернатора, эти люди, в основном, осели в Гурьевске и в Калининграде
Иван МАРКОВ
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Калининград разрастается, но социальная инфраструктура за ним не всегда успеваетКалининград разрастается, но социальная инфраструктура за ним не всегда успеваетФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 27 января губернатор Антон Алиханов во время выезда в Зеленоградск, где открывался новый детский сад, рассказал, что прирост населения региона за счет миграции привел к тому, что обеспеченность жилой застройки школами, детскими садами и другими социальными учреждениями снова стала недостаточной.

- Мы понимаем, что в прошлом году чуть больше, чем 12 000 человек у нас были плюсом, - рассказал губернатор. - Эти люди приехали к нам в регион, в основном, это прирост города Калининграда и Гурьевска. Понятно, что мы этого ни в каких планах не учитывали. Мы не можем прогнозировать с такой точностью миграционный поток. К сожалению, он не учитывается и в методиках. Вернее, не учитывался.

По словам Алиханова, по новому поручению президента миграционный поток уже будет учитываться. Ранее же региональные власти составляли прогнозы, только отталкиваясь от численности населения.

- К нам 3000 школьников приехало, мы это уже понимаем и знаем, - продолжил Алиханов. – Темп у нас набран хороший, мы открываем новые школы и детские сады. Этот детский сад, зеленоградский, был построен в течение семи месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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