2020-01-28T02:35:26+03:00
Общество

В Калининграде школу на Артиллерийской достроят в 2020 году, а на Рассветной – в 2021-м

По словам губернатора, согласовать строительство на Рассветной получилось, благодаря «правильному звонку»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник 27 января во время открытия детского сада в Зеленоградске губернатор Антон Алиханов заявил, что региональные власти «набрали хороший темп» по открытию школ и детских садов. В частности, глава региона заявил, что Калининград во вторник 28 января объявляет повторные торги по достройке школы на улице Артиллерийской.

- Мы надеемся, что уже в этом году будет успешно завершено это строительство, - сообщил он. – Мы видим, что региональные строительные компании могут с гораздо более высокими скоростями работать и без ущерба для качества.

Также, по словам губернатора, подтверждено федеральное финансирование школы на улице Рассветной. Причем, строительство начнется уже в этом году.

- Деньги мы получили по программе «Жилище». Это та самая программа, над которой мы бились. Но, сделав правильные и вовремя звонки, я все-таки смог решить этот вопрос, - похвастался Алиханов.

По словам главы региона, федеральный бюджет оплатит 77% стоимости школы, а региональный – 23%. Сдать объект подрядчик должен будет уже в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов: Раньше мы знали, как сделать российских футболистов чемпионами мира, а теперь мы все архитекторы и урбанисты
Въезд на Куршскую косу организуют через транспондеры
В Калининграде школу на Артиллерийской достроят в 2020 году, а на Рассветной – в 2021-м
Алиханов: Мы не ожидали, что к нам в регион приедет 12 тысяч человек
Калининград попал в число лидеров по темпам роста случаев интернет-мошенничества
В Калининграде двое детей дошкольного возраста попали в больницу из-за отравления лекарствами
На выходных в Калининградской области задержали 18 пьяных водителей
В ГИБДД сообщили, где в области установят передвижные фоторадары на этой неделе
В Калининграде предложили сократить число депутатов горсовета
Неадекватный поляк воткнул дорожный знак в лобовое стекло автомобиля с калининградскими номерами
На участке пр. Победы, где сбили насмерть 11-летнюю девочку, предложили установить светофор
Зеленоградск не попадет в программу по развитию малых городов из-за замечаний жителей
В Калининграде ликвидировали три несанкционированные свалки
В ГИБДД заявили о недостаточном освещении на участке пр. Победы, где насмерть сбили 11-летнюю девочку
В Балтийске восстановили ворота в парке им. Головко
Семья из Пионерского получила первый «студенческий» сертификат на 300 тыс за рождение ребенка
Калининградец забыл в банке дипломат с 50 тыс рублей
Моряки Балтфлота оказали помощь экипажу яхты в Аденском заливе
Жителям Балтийска сделают перерасчет платы за грязную воду