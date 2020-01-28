В Калининграде школу на Артиллерийской достроят в 2020 году, а на Рассветной – в 2021-м

28 Янв. 2020 2020-01-28T02:35:26+03:00

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В понедельник 27 января во время открытия детского сада в Зеленоградске губернатор Антон Алиханов заявил, что региональные власти «набрали хороший темп» по открытию школ и детских садов. В частности, глава региона заявил, что Калининград во вторник 28 января объявляет повторные торги по достройке школы на улице Артиллерийской.

- Мы надеемся, что уже в этом году будет успешно завершено это строительство, - сообщил он. – Мы видим, что региональные строительные компании могут с гораздо более высокими скоростями работать и без ущерба для качества.

Также, по словам губернатора, подтверждено федеральное финансирование школы на улице Рассветной. Причем, строительство начнется уже в этом году.

- Деньги мы получили по программе «Жилище». Это та самая программа, над которой мы бились. Но, сделав правильные и вовремя звонки, я все-таки смог решить этот вопрос, - похвастался Алиханов.

По словам главы региона, федеральный бюджет оплатит 77% стоимости школы, а региональный – 23%. Сдать объект подрядчик должен будет уже в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU