2020-01-28T03:05:59+03:00
Общество

Въезд на Куршскую косу организуют через транспондеры

Это позволит избавиться от очереди перед КПП
Иван МАРКОВ
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Оплата въезда на Куршскую косу вскоре будет сниматься автоматическиОплата въезда на Куршскую косу вскоре будет сниматься автоматическиФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 27 января во время рабочей поездки в Зеленоградск губернатор Антон Алиханов заявил, что у въезда на Куршскую косу уже в ближайшем будущем не будет очередей. По словам главы региона, достичь этого можно будет при помощи установки транспондеров, снимающих плату в автоматическом режиме.

- В этом году мы начнем реконструировать дорогу от съезда с кругового движения на въезде в Зеленоградск в сторону косы. Мы посмотрели, как можно оптимизировать въезд на территорию национального парка. Планируется, что парк установит систему, которая позволит через специальные транспондеры въезжать и не тормозить очередь, а мы заложим под это электрокабель. Шлагбаум будет открываться автоматически. Наша задача в марте-апреле это сделать.

По словам Алиханова, за счет средств, предусмотренных на содержание дорог, будет также сделано расширение дороги на косу.

- Где-то за 150 метров до действующего КПП дорога будет расширена до четырех полос: три на въезд и одна на выезд, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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