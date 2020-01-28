Алиханов: Раньше мы знали, как сделать российских футболистов чемпионами мира, а теперь мы все архитекторы и урбанисты

28 Янв. 2020 2020-01-28T03:17:26+03:00

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В понедельник 27 января во время рабочей поездки в Зеленоградск губернатор Антон Алиханов выразил неудовлетворение, узнав о том, что жители города-курорта раскритиковали проект команды архитекторов, в соответствии с которым власти намеревались благоустроить участок Аллеи Дружбы.

- Мы начинали с того, что все знали, как сборной России по футболу стать чемпионом мира, теперь мы все сами урбанисты и архитекторы, - заявил Алиханов. - Всему должен быть какой-то логический предел. Но, конечно, очень важно, и я одобряю решение о создании рабочей группы, чтобы она выработала какие-то окончательные решения и доработала проект.

Тем не менее, по словам главы региона, попасть в программу Минстроя Зеленоградск теперь сможет только через год.

ИСТОЧНИК KP.RU