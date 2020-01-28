Антон Алиханов выступил за программу реновации жилья в Калининградской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T03:34:05+03:00

Правда, по его словам, делать это нужно, не повышая этажность в два-три раза

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В понедельник 27 января во время рабочего выезда в Зеленоградск журналисты спросили у губернатора, есть ли у Калининградской области перспективы вхождения в программу реновации жилья. Антон Алиханов ответил, что в Калининграде есть «целые районы и жилые массивы, которые неплохо было бы реновировать». Что же касается сценария реновации, то он должен быть, по мнению губернатора, не таким радикальным, как в столице.

- Если такое решение и будет приниматься, то оно должно приниматься сразу для всех регионов, - продолжил глава региона. - Механизм с учетом того опыта, который был в Москве, надо чуть-чуть адаптировать. Ведь рынок жилья все-таки другой в регионах. Может быть, нужно ввести какую-то градацию для городов-миллионников и городов поменьше.

Губернатор также оговорился, что реновировать жилье в Калининграде необходимо, не повышая этажность «в два-три раза, как это происходит в той же Москве».

ИСТОЧНИК KP.RU