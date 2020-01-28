2020-01-28T03:50:09+03:00
Общество

Антон Алиханов: Зеленоградск – это спальный район Калининграда

По словам губернатора, доехать от этого города-курорта до областного центра можно за 15 минут
Иван МАРКОВ
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Центр спального района Калининграда - Курортный проспект ЗеленоградскаЦентр спального района Калининграда - Курортный проспект ЗеленоградскаФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 27 января во время открытия детского сада в Зеленоградске губернатор Антон Алиханов, рассказывая о том, как быстро развивается этот город-курорт, назвал его спальным районом Калининграда.

- Город растет, район развивается, становится все больше и больше жителей здесь, - издалека начал губернатор, выступая перед сотрудниками нового детсада. - Транспортная доступность до города достаточно простая, поэтому здесь такой прирост большой населения.

Общаясь с журналистами, губернатор определил статус Зеленоградска более конкретно.

- По сути, Зеленоградск, если выражаться в столичных терминах — спальный район, - заявил он. - Здесь за 15-20 минут можно доехать на машине. Для меня, как для бывшего москвича, понятно, что даже 40 минут – это не что-то такое сложное в плане утреннего путешествия от дома до работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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