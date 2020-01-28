В Калининграде задержали мужчину, который разбивал окна на ул. Камской

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:29:48+03:00

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Инцидент случился на улице Камской в Калининграде. Местные жители сообщили о том, что неизвестный мужчина разбил окно в квартире в одном из домов и скрылся.

Сотрудники вневедомственной охраны, получив информацию от дежурного, прибыли на место.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, при осмотре территории сотрудники группы задержания увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым хулиганом.

Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Мужчина передан полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU