2020-01-28T10:29:48+03:00
Общество

В Калининграде задержали мужчину, который разбивал окна на ул. Камской

Хулиган объясняется в полиции
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:

Инцидент случился на улице Камской в Калининграде. Местные жители сообщили о том, что неизвестный мужчина разбил окно в квартире в одном из домов и скрылся.

Сотрудники вневедомственной охраны, получив информацию от дежурного, прибыли на место.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, при осмотре территории сотрудники группы задержания увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым хулиганом.

Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Мужчина передан полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде инспекторы ГИБДД отстранили от управления водителя бензовоза
Три золота и серебро привезли калининградские теннисисты с чемпионата Северо-Запада
Половина калининградских муниципалитетов приняла эстафету «Дорогами Победы»
На ул. Невского в Калининграде на «зебре» сбили 16-летнюю школьницу
В Славске осудили директора школы за хищение 630 тысяч рублей
Калининградец перерезал горло товарищу, уронившему кастрюлю
Топонимическая комиссия решила присвоить названия трем безымянным улицам в Калининграде
Министр: Недостроенный газопровод до Балтийска находится в «нормативном состоянии»
Пьяный калининградец попал в ДТП на угнанной машине на глазах у полицейских
В Калининграде отключено электричество на двух улицах
Власти Калининграда готовы объявить новые торги на строительство школы на ул. Артиллерийской
Семь калининградских городов претендуют на гранты Минстроя на благоустройство
В Калининграде задержали мужчину, который разбивал окна на ул. Камской
Антон Алиханов: Зеленоградск – это спальный район Калининграда