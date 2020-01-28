В Калининграде задержали мужчину, который разбивал окна на ул. Камской
Хулиган объясняется в полиции
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Инцидент случился на улице Камской в Калининграде. Местные жители сообщили о том, что неизвестный мужчина разбил окно в квартире в одном из домов и скрылся.
Сотрудники вневедомственной охраны, получив информацию от дежурного, прибыли на место.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, при осмотре территории сотрудники группы задержания увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым хулиганом.
Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Мужчина передан полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU