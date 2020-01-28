Семь калининградских городов претендуют на гранты Минстроя на благоустройство

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:43:08+03:00

Итоги конкурса и победители на 2020 год будут определены до 1 марта

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Семь муниципалитетов Калининградской области планируют принять участие в федеральном конкурсе благоустройства малых городов и поселений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Свои проекты представили семь муниципалитетов – Балтийск и Гусев в категории «малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». Гурьевск, Гвардейск, Неман, Славск и Полесск – в категории до 20 тысяч. При этом от региона в первой категории дается право направить максимально две заявки, во второй категории – три.

Так, Гвардейск представил концепцию развития многофункциональной современной набережной между рекой и улицей Водной. Предполагается обустроить пешеходную зону, идущую вдоль Преголи. Полесск также рассмотрел возможность благоустройства территории, непосредственно примыкающей к берегу реки, расположенной между Орлиным мостом и улицей Заводской в центре города. Неман разработал концепцию по благоустройству городского парка и площади возле замка Рагнит. Славск включил в проект городской бассейн, парк, центральную площадь и пешеходный маршрут между ними. Гурьевск планирует благоустройство парка «Истоки вдохновения» по улице Ленина. Гусев и Балтийск также разработали концепции по благоустройству общественных территорий в центральных частях муниципалитетов.

Заявки Минстрой России принимает до 31 января включительно. Итоги конкурса и победители на 2020 год будут определены до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU