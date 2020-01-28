2020-01-28T10:49:16+03:00
Общество

Власти Калининграда готовы объявить новые торги на строительство школы на ул. Артиллерийской

Все документы для старта конкурсных процедур практически готовы
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Повторные торги на строительство школы на ул. Артиллерийской в Калининграде объявят на следующей неделе. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава города Алексей Силанов.

По словам Силанова, все документы для старта конкурсных процедур практически готовы.

Напомним, городские власти в конце 2019 года расторгли контракт с подрядчиком на строительство школы на 1100 мест на улице Артиллерийской. Контакт на 827 млн рублей получила в феврале 2019 года подмосковная «АрТель». Компания к этому времени уже «буксовала» на онкоцентре, но это не помешало ей стать единственным участником электронного аукциона и заключить контракт по начальной (максимальной) цене.

В апреле прошлого года «АрТель» получила первую претензию от заказчика, городские власти хотели, наконец-то, увидеть график производства работ и проект производства работ. В октябре отставания в сроках стали пугающими: строители не завершили работы по устройству фундамента, колонн, ригеля, перекрытий, перемычек, полов и перегородок. Всего работ было выполнено на 68 млн рублей, хотя до сентября «АрТель» должна была выполнить и сдать работы на 263 млн рублей.

Терпение городских властей лопнуло, и 30 ноября стало известно, что администрация Калининграда в одностороннем порядке расторгает контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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