В Калининграде отключено электричество на двух улицах
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде во вторник, 28 января, в течение дня не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов для проведения работ на подстанции отключат от электричества дома ул. Стрелецкая 1-5, 2–8, 9-13, 21-25, 25б, 25в, 27, 29, ул. Гагарина 2-10, 15, 14-16, 19-39, 47-53.
От холодной воды для проведения монтажных работ до 14 часов без воды будет дом ул. Луговая 1, а с 13 часов до 16 часов - на ул. Нарвская, 58.
ИСТОЧНИК KP.RU