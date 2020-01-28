2020-01-28T10:57:40+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество на двух улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде во вторник, 28 января, в течение дня не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов для проведения работ на подстанции отключат от электричества дома ул. Стрелецкая 1-5, 2–8, 9-13, 21-25, 25б, 25в, 27, 29, ул. Гагарина 2-10, 15, 14-16, 19-39, 47-53.

От холодной воды для проведения монтажных работ до 14 часов без воды будет дом ул. Луговая 1, а с 13 часов до 16 часов - на ул. Нарвская, 58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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