Пьяный калининградец попал в ДТП на угнанной машине на глазах у полицейских

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:11:52+03:00

Мужчина не справился с управлением и врезался в забор

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До пяти лет лишения свободы грозит жителю Калининграда, который угнал машину и поехал кататься по городу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22 –летний горожанин поругался с сожительницей и злоупотребил спиртным. После этого мужчина вспомнил, что у его знакомого есть автомобиль, который они вместе ремонтируют.

«Хорошо зная как можно открыть и завести машину друга без ключей, злоумышленник стал кататься по городу. Однако, не справившись с управлением, злоумышленник въехал в забор прямо на глазах у проезжающего мимо экипажа ППС», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские задержали водителя и доставили в отдел. На него после выяснения обстоятельств произошедшего завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также «адмиинстративку» за пьяное вождение без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU