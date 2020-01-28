Пьяный калининградец попал в ДТП на угнанной машине на глазах у полицейских
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Калининграда, который угнал машину и поехал кататься по городу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
22 –летний горожанин поругался с сожительницей и злоупотребил спиртным. После этого мужчина вспомнил, что у его знакомого есть автомобиль, который они вместе ремонтируют.
«Хорошо зная как можно открыть и завести машину друга без ключей, злоумышленник стал кататься по городу. Однако, не справившись с управлением, злоумышленник въехал в забор прямо на глазах у проезжающего мимо экипажа ППС», - рассказали в пресс-службе полиции.
Полицейские задержали водителя и доставили в отдел. На него после выяснения обстоятельств произошедшего завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также «адмиинстративку» за пьяное вождение без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU