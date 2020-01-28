Министр: Недостроенный газопровод до Балтийска находится в «нормативном состоянии»

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:23:17+03:00

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Структура «Газпрома» подготовила заключение о состоянии недостроенного газопровода до Балтийска. В целом труба находится в нормативном состоянии, однако там есть вмятины, из-за чего придется отдельные участки трубы вырезать и заменить на новые. Об этом на заседании правительства Калининградской области во вторник, 28 января, сообщил министр строительства Сергей Черномаз.

По его словам, на доработку проектной документации необходимо не более трех недель. После этого можно объявлять торги по выбору подрядчика.

В свою очередь, губернатор Антон Алиханов поручил уже сейчас начать работу по проектированию нескольких газовых котельных в Балтийске.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU