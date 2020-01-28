2020-01-28T11:23:17+03:00
Общество

Министр: Недостроенный газопровод до Балтийска находится в «нормативном состоянии»

Отдельные участки трубы вырезать и заменить на новые
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Структура «Газпрома» подготовила заключение о состоянии недостроенного газопровода до Балтийска. В целом труба находится в нормативном состоянии, однако там есть вмятины, из-за чего придется отдельные участки трубы вырезать и заменить на новые. Об этом на заседании правительства Калининградской области во вторник, 28 января, сообщил министр строительства Сергей Черномаз.

По его словам, на доработку проектной документации необходимо не более трех недель. После этого можно объявлять торги по выбору подрядчика.

В свою очередь, губернатор Антон Алиханов поручил уже сейчас начать работу по проектированию нескольких газовых котельных в Балтийске.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде инспекторы ГИБДД отстранили от управления водителя бензовоза
Три золота и серебро привезли калининградские теннисисты с чемпионата Северо-Запада
Половина калининградских муниципалитетов приняла эстафету «Дорогами Победы»
На ул. Невского в Калининграде на «зебре» сбили 16-летнюю школьницу
В Славске осудили директора школы за хищение 630 тысяч рублей
Калининградец перерезал горло товарищу, уронившему кастрюлю
Топонимическая комиссия решила присвоить названия трем безымянным улицам в Калининграде
Министр: Недостроенный газопровод до Балтийска находится в «нормативном состоянии»
Пьяный калининградец попал в ДТП на угнанной машине на глазах у полицейских
В Калининграде отключено электричество на двух улицах
Власти Калининграда готовы объявить новые торги на строительство школы на ул. Артиллерийской
Семь калининградских городов претендуют на гранты Минстроя на благоустройство
В Калининграде задержали мужчину, который разбивал окна на ул. Камской
Антон Алиханов: Зеленоградск – это спальный район Калининграда