2020-01-28T11:33:38+03:00
Общество

Топонимическая комиссия решила присвоить названия трем безымянным улицам в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде топонимическая комиссия утвердила названия трем безымянным улицам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, проезду в границах улиц Ивана Франко и Зощенко предложили присвоить имя Константина Симонова.

«Обращение горожан на заседании топкомиссии было поддержано единогласно с одним уточнением: носить имя Симонова должен не проезд, а улица. Этот элемент улично-дорожной сети имеет достаточную протяженность, чтобы иметь равный статус с соседними улицами, носящими имена писателей и поэтов», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

Пока еще безымянная улица в районе ул. Емельянова получит название «Казачья», об этом попросили представители калининградского казачества. В мэрии заявили, что в дальнейшем в этой части Калининграда появится детский сад, школа, спорткомплекс с ледовой ареной, транспортно-пересадочный узел.

Также на заседании комиссии было принято решение о переименовании Большого переулка в улицу генерала-полковника Людникова. По мнению членов комиссии в год 75-летия Великой Победы стоило удовлетворить просьбу об увековечении памяти участника штурма Кёнигсберга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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